Ucraina, il dipartimento di Stato Usa conferma la morte di un secondo cittadino americano

21 Giugno 2022 - 17.16

Guerra in Ucraina, ogni giorno si continua a morire. E tra le vittime ci sono anche cittadini stranieri che sono andati a combattere per Kiev, mentre altri stranieri sono andati a combattere per Putin.

Il dipartimento di Stato Usa ha confermato la morte di un secondo cittadino americano in Ucraina. Come riporta la Cnn, si tratta di Stephen D. Zabielski, 52 anni, ucciso a metà maggio in combattimento. «Siamo in contatto con la famiglia e abbiamo fornito tutta la possibile assistenza consolare», ha detto un portavoe del dipartimento di Stato.

Secondo il necrologio dell’uomo, pubblicata da The Recorder, un quotidiano di New York, Zabielski è morto il 15 maggio mentre combatteva nel villaggio di Dorozhniank. Poche settimane fa era arrivata la notizia dell’uccisione di un altro americano, l’ex marine Willy Joseph Cancel.