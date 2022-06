Francia, Macron sta valutando il varo di un governo di unità nazionale

globalist

21 Giugno 2022 - 23.05

Francia nel caos in un parlamento senza maggioranza: il presidente francese Emmanuel Macron sta «considerando» la creazione di un «governo di unità nazionale» per trovare «vie per uscire dalla situazione politica» all’Assemblea nazionale, dove non è riuscito a ottenere la maggioranza assoluta.

Lo ha affermato il segretario nazionale del Partito Comunista Fabien Roussel all’emittente Lci.

Macron, «mi ha chiesto se eravamo pronti a lavorare in un governo di unità nazionale» e se tale iniziativa «era la soluzione per far uscire il Paese dalla crisi», ha aggiunto Roussel, ricevuto stasera all’Eliseo.