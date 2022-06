Marine Le Pen: "Il popolo ha parlato, Macron è un presidente di minoranza"

globalist

19 Giugno 2022 - 22.58

Preroll

Marine Le Pen ha vinto? No. Ha solo preso più seggi anche grazie alla miopia di Macron e dei suoi, “Il popolo ha parlato. Ha deciso di inviare all’Assemblea un gruppo parlamentare molto potente di deputati del Rassemblement national, che sta diventando un po’ più nazionale”: è questo il primo commento di Marine Le Pen dopo le prime proiezioni del risultato del secondo turno delle elezioni legislative in Francia, dove il suo Rassemblement national viene stimato in grado di ottenere fra 60 e 80 seggi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Marine Le Pen, secondo quanto racconta il sito del quotidiano francese Le Figaro, si è detta soddisfatta di aver raggiunto tre obiettivi: fare di Emmanuel Macron “un presidente di minoranza”, “perseguire la riorganizzazione politica essenziale al rinnovamento democratico” che prenda atto del “trionfo dell’idea salvifica della nazione”. Le Pen ha promesso un’opposizione “ferma”, “cioè senza collusione” ma “responsabile” e “rispettosa delle istituzioni”.