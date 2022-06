Il ministro di Macron: "Troveremo maggioranze nell'Assemblea nazionale"

globalist

19 Giugno 2022

Elezioni in Francia “Troveremo maggioranze nell’Assemblea nazionale». Lo dice Olivier Véran, il ministro delegato incaricato dei rapporti con il Parlamento parlando a Lci. Anche se la coalizione presidenziale non ha «la maggioranza assoluta stasera abbiamo la maggioranza relativa». «Questi non sono i risultati attesi, ma rendono la nostra forza politica l’unica in grado di ottenere la maggioranza in Parlamento per poter votare sui testi», ha detto Veran che è stato rieletto in Isère.

Les Républicains si tirano indietro

Siamo all’opposizione e rimarremo all’opposizione”. Lo ha detto ai media francesi Christian Jacob, presidente di Les Républicains. A chi gli chiedeva se si tratti di una posizione maggioritaria all’interno del partito, Jacob ha risposto: «E’ la posizione del partito».