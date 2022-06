Francia, exit poll: Macron non ha la maggioranza assoluta, bene Mélenchon ma vola Marine Le Pen

globalist

19 Giugno 2022 - 20.40

Emmanuel Macron non ottiene la maggioranza assoluta alle elezioni legislative francesi. È quanto emerge dalle prime proiezioni dell’Ifop, secondo cui la coalizione Ensemble! è data tra i 210 e i 250 seggi, sotto alla soglia dei 289 necessaria per ottenere la maggioranza assoluta.

La Nuova unione popolare ecologica e sociale (Nupes), alleanza di sinistra guidata da Jean-Luc Mélenchon, è invece tra i 150 e i 180. Il successo più netto è quello di Marine Le Pen, che riesce a decuplicare il numero di deputati: erano 8, ora saranno fra 75 a 95, proiettando l’estrema destra come terza forza del Paese.

Boom di seggi per Le Pen

Se le proiezioni saranno confermate, per la formazione di Le Pen si tratterebbe di un esito storico, visto che finora il Rassemblement National non aveva i 15 deputati necessari a formare un proprio gruppo in Parlamento (con 6 deputati). Nel 1986 il gruppo del Front National contava infatti 35 deputati, nelle sole legislative realizzate con il proporzionale.