Wikileaks, Assange sarà estradato negli Usa: aveva svelato i crimini di guerra delle forze americane

17 Giugno 2022 - 11.50

Julian Assange sarà estradato negli Usa. A deciderlo, la ministra dell’Interno britannica, Priti Patel. Il via libera finale all’estradizione del fondatore di Wikileaks, da parte della responsabile dell’Home Office, arriva dopo che nel Regno Unito era stata completata la procedura giudiziaria sulla controversa vicenda dell’attivista australiano.

Assange ora rischia di scontare in un carcere Usa una pesantissima condanna per aver contribuito a diffondere tramite la piattaforma online Wikileaks documenti riservati contenenti anche informazioni su crimini di guerra commessi dalla forze americane in Iraq e Afghanistan.

Una nota dell’Home Office afferma che il ministro «deve firmare un ordine di estradizione se non ci sono basi che lo vietino», cosa esclusa dai tribunali che hanno affrontato la vicenda. Assange ha 14 giorni per presentare appello. Dalla stessa Wikileaks è arrivata la prima reazione alla sentenza: ” L’estradizione di Assange non è la fine della lotta, faremo appello alla decisione del governo Uk”.