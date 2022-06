Boris Johnson, blitz a Kiev da Zelensky: "La resistenza ucraina sopravviverà alle ambizioni di Putin"

globalist

17 Giugno 2022 - 17.59

Un viaggio a sorpresa: il primo ministro britannico Boris Johnson è andato a Kiev, dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’ha annunciato lo stesso Johnson via twitter. “Presidente Volodymyr, sono contento di essere ancora a Kiev”, ha scritto Johnson nel tweet.

Johnson era stato già a Kiev come primo capo di governo straniero a recarsi nel Paese dopo l’invasione russa.

Il capo del governo di Londra ha offerto a Zelensky un “grande programma” di addestramento per 10mila soldati in 120 giorni, in modo da rafforzare la resistenza ucraina. “Due mesi dopo la mia precedente visita, la grinta, determinazione e resilienza ucraine sono più forti che mai e io so che sopravviveranno alle vane ambizioni del presidente Putin”, ha detto ancora Johnson.

La soddisfazione di Zelensky

«Questa è la seconda visito di Boris Johnson a Kiev dall’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia. Abbiamo una visione comune su come muoverci verso la vittoria dell’Ucraina. Sono grato per il forte sostegno!». Così su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo aver accolto nella capitale il premier britannico Boris Johnson