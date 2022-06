Nato, Stoltenberg rassicura Kiev: "Daremo all'Ucraina aiuti senza precedenti"

globalist

16 Giugno 2022 - 14.43

Preroll

Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, ha preso la parola nella seconda giornata della ministeriale Difesa a Bruxelles, tracciando le mosse future dell’Alleanza in Ucraina. Siamo pronti ad affrontare “un lungo viaggio” e sostenere l’Ucraina nella sua lotta contro la Russia. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg aprendo la seconda giornata della ministeriale Difesa a Bruxelles.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“A Madrid ci attende un summit che trasformerà la Nato: prenderemo importanti decisioni sulle questioni di difesa e deterrenza, modernizzeremo l’Alleanza, approveremo lo Strategic Compass e avremo contatti con i nostri partner asiatici oltre che con Svezia e Finlandia. E affronteremo la questione dell’aumento delle spese per la difesa”.

Middle placement Mobile

“Gli alleati sono pronti a continuare a fornire all’Ucraina aiuti sostanziali e senza precedenti”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. “Questa ministeriale metterà le basi per un summit di successo a Madrid. La nostra alleanza si basa su dei valori di base, si vede in ogni cosa che facciamo, e quando vediamo Paesi come Svezia e Finlandia chiedere di entrare è davvero incoraggiante”. Lo ha detto il segretario della Difesa Lloyd Austin III aprendo la seconda giornata della ministeriale Difesa a Bruxelles. “Diamo loro il benvenuto, sono democrazie forti, con valori, con grandi capacità militari e speriamo che il processo per il loro ingresso continui”.