Ucraina, Stoltenberg: "L'invio di armi a Kiev è una buona notizia"

15 Giugno 2022 - 18.54

Jens Stoltenberg, Segretario generale della Nato, ha partecipato a una riunione del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina guidato dagli Stati Uniti presso il quartier generale della Nato per discutere le urgenti esigenze di equipaggiamento militare dell’Ucraina. Il Segretario Generale ha ringraziato gli Stati Uniti per la loro leadership e coordinamento e ha accolto con favore i nuovi annunci degli alleati della Nato di sostegno all’Ucraina.

Il Segretario generale ha sottolineato che gli alleati della Nato sono impegnati a continuare a fornire all’Ucraina l’equipaggiamento militare di cui ha bisogno per prevalere, comprese armi pesanti e sistemi a lungo raggio. «Anche la Nato come organizzazione sta intensificando il suo sostegno», ha affermato, osservando che gli alleati concorderanno un nuovo pacchetto di assistenza completo per l’Ucraina al vertice di Madrid. Ciò aiuterà l’Ucraina a lungo termine a passare dall’era sovietica alle moderne apparecchiature Nato e a migliorare l’interoperabilità con la Nato.

Questa è stata la terza riunione del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina per coordinare gli aiuti per aiutare l’Ucraina. Circa 45 paesi hanno partecipato, inclusa l’Ucraina, in vista delle riunioni dei ministri della Difesa della Nato.