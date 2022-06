Onu, la Russia dimentica le sue stragi in Ucraina: "La Nato ha il sangue dei civili nelle sue mani"

globalist

15 Giugno 2022 - 18.37

Preroll

Parlano i massacratori di civili, ossia quelli che in Cecenia, in Siria e altrove non sono stati secondi a nessuno.E che dicono? La Nato ha «sangue dei civili sulle sue mani» in Ucraina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha detto l’ambasciatore russo all’Onu, Vasili Nebenzia, dopo che l’artiglieria a lungo raggio presumibilmente fornita all’Ucraina dai Paesi dell’Alleanza Atlantica è stata utilizzata per intensificare gli attacchi nella regione orientale di Donetsk.

Middle placement Mobile

Secondo Nebenzia, gli attacchi ucraini nell’Est del Paese hanno ucciso nei giorni scorsi sei civili, tra cui un bambino, e hanno lasciato più di trenta feriti. «Il recente bombardamento di Donetsk è un altro orribile crimine di guerra commesso dal regime di Kiev», ha affermato Nebenzia, insistendo sul fatto che i proiettili non erano destinati a colpire obiettivi militari ma a compiere una «vendetta a sangue freddo» contro la popolazione locale.

Dynamic 1

Il diplomatico ha evidenziato che le potenze occidentali «sono responsabili di questi orribili crimini» poiché «prove materiali» mostrano che queste persone a Donetsk sono state colpite da armi fornite dai Paesi della Nato. Secondo l’ambasciatore, l’artiglieria a lungo raggio fornita all’Ucraina dagli Stati Uniti consente alle forze di Kiev di attaccare le aree oltre la linea del fronte, dove non ci sono obiettivi militari, e di «uccidere persone innocenti».