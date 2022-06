Ucraina, il parlamento vuole mettere al bando i libri russi: "Hanno un'influenza distruttiva"

globalist

14 Giugno 2022 - 16.42

Preroll

Il Parlamento di Kiev, la Verkhovna Rada, ha proposto di mettere al bando in Ucraina tutti i libri scritti da autori russi. Il disegno di legge prevede anche restrizioni all’importazione e alla distribuzione di prodotti editoriali provenienti dalla Russia, dalla Bielorussia e dai territori dell’Ucraina che non sono sotto il controllo di Kiev. Fanno eccezione gli autori che sono cittadini ucraini o lo erano al momento della morte, così come quelli che non avevano la cittadinanza russa al momento del decesso.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il disegno di legge, si propone di «rafforzare le restrizioni legislative sull’importazione e la distribuzione di prodotti editoriali con contenuto anti-ucraino, prevenendo l’influenza distruttiva della Russia sull’Ucraina attraverso il mercato del libro». In base al disegno di legge, quindi, viene «vietato emettere, importare, distribuire in Ucraina libri contenenti opere di autori cittadini della Federazione Russa. Questo divieto non si applica ai libri pubblicati in Ucraina prima del 1 gennaio 2023″.

Middle placement Mobile

Il 14 marzo il Comitato di Stato per le trasmissioni televisive e radiofoniche dell’Ucraina ha annunciato il divieto di importazione e distribuzione di prodotti editoriali dalla Russia. Il 16 marzo il presidente Zelensky ha firmato una legge che vieta la produzione e la distribuzione di prodotti informativi volti a promuovere le azioni della Russia.