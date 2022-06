Il Papa: "Ci sono paesi lontani, anche in Africa, dove c'è la guerra ma nessuno se ne cura"

globalist

14 Giugno 2022 - 10.40

Parole sante: sia per i credenti e sia per chi non è credente: ci sono Paesi lontani, anche in Africa, dove la guerra è ancora in corso e nessuno se ne cura: lo ha denunciato papa Francesco, il 19 maggio, durante un colloquio con i direttori delle riviste europee dei gesuiti.

Il testo integrale è pubblicato oggi anche dall’italiana Civiltà cattolica. Ad anticiparlo in alcuni parti i quotidiani La Stampa e Avvenire.

La riflessione sulla guerra cominciata dall’Ucraina, dove dal 24 febbraio è in corso un’offensiva russa. «Devo pure aggiungere che quello che sta succedendo ora in Ucraina noi lo vediamo così perché è più vicino a noi e tocca di più la nostra sensibilità» ha sottolineato il papa. «Ma ci sono altri Paesi lontani – pensiamo ad alcune zone dell’Africa, al nord della Nigeria, al nord del Congo – dove la guerra è ancora in corso e nessuno se ne cura. Pensate al Ruanda di 25 anni fa. Pensiamo al Myanmar e ai Rohingya».

Francesco ha continuato: «Il mondo è in guerra. Qualche anno fa mi è venuto in mente di dire che stiamo vivendo la terza guerra mondiale a pezzi e a bocconi. Ecco, per me oggi la terza guerra mondiale è stata dichiarata».