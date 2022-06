"Looking the Occupation in the eye”: in Israele c'è chi non chiude gli occhi

Umberto De Giovannangeli

11 Giugno 2022 - 19.29

E’ una campagna da sostenere. Far conoscere. Una campagna che abbina la piazza virtuale, i social media, con quella reale. E’ l’Israele che non chiude gli occhi di fronte alla violenza dei coloni, al furto di terre palestinesi. E’ l’Israele di “Looking the Occupation in the eye”.

Guardare negli occhi l’occupazione

“Siamo un gruppo di cittadini israeliani che si occupano di diritti umani, resistono all’occupazione e sperano in un futuro migliore del nostro Paese. La maggior parte di noi partecipa a varie attività umanitarie nei Territori occupati, cercando di ridurre al minimo l’aggressione dei palestinesi, di proteggere il più possibile i loro diritti umani, la loro libertà e la loro dignità.

Crediamo che il riconoscimento del disastro umanitario che l’occupazione e che l’ingiustizia e le discriminazioni siano crimini di guerra e che debbano attraversare qualsiasi visione e opinione politica e non debba essere attribuito a un partito specifico.

È una lotta globale per i diritti umani, la morale, la giustizia e la sanità mentale.

Pur aspirando costantemente a un processo di pace o a un accordo per porre fine all’occupazione, in un modo o nell’altro, in questo momento interpretiamo la situazione come un dato di fatto, e guardiamo dritto negli occhi dell’occupazione e guardiamo dritto negli occhi dell’occupazione.

La nostra voce è chiara: riportare l’agenda dell’occupazione alla disputa e alla discussione pubblica.

Vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica sulla realtà dei Territori Occupati attraverso gli occhi degli attivisti.

La sensibilizzazione dell’opinione pubblica è un processo difficile che si infiltra lentamente e gradualmente.

La società israeliana deve sottoporsi a questo processo e rendersi conto che deve smettere di identificarsi come una forza di occupazione militare. Piuttosto, deve aspirare a una risoluzione politica che permetta ai palestinesi di vivere la loro vita, di guadagnarsi da vivere e di crescere i loro figli, liberi dal terrore e dagli abusi causati dall’ostilità di Israele.

Chiediamo agli israeliani di guardare l’occupazione negli occhi e di vedere dove ci sta portando questa strada.

Chiediamo di smettere di girarsi dall’altra parte, di guardare coraggiosamente in faccia la dura realtà e di riconoscere che Israele sta commettendo crimini di guerra, secondo il diritto internazionale, contro il popolo palestinese.

Il danno per la società israeliana per il mantenimento dell’occupazione è enorme: deterioramento economico, morale ed etico, violenza crescente, soldati traumatizzati.

La nostra linea guida è che siamo la voce dei palestinesi che non possono protestare ed esprimere la loro tragedia. Tutte le nostre attività, sia all’interno di Israele che nei Territori occupati, sono sempre coordinate con i nostri amici palestinesi e rispettiamo le loro opinioni su ogni questione.

Siamo là fuori! Non solo attivismo nei Territori occupati, ma anche nel cuore della società israeliana: il 2021 settembre abbiamo fondato una tenda di protesta settimanale 24 ore su 24 nel centro di Tel-Aviv. La tenda facilita il dialogo attraverso la proiezione pubblica di video, conferenze, incontri con artisti e attivisti, il tutto coinvolgendo i visitatori e creando vere e proprie interazioni di strada.

Abbiamo costruito siti di social media attivi, reattivi e dinamici, che sono diventati canali mediatici alternativi per trasmettere le storie, le immagini e i video autentici dell’occupazione, quelli che non si trovano nei canali dei media tradizionali.

Con il crescere del numero di follower cresce anche il sostegno e il bisogno del nostro pubblico di saperne di più e di unirsi alla nostra protesta. Ovviamente riceviamo anche molti messaggi Vi invitiamo a cercarci su Facebook, Twitter e Instagram”.

Un invito che Globalist accoglie e rilancia.

I tormenti della sinistra

Mentre c’è chi fa, chi testimonia i propri ideali di pace e di giustizia, c’è una sinistra, o ciò che di essa resta, che si arrovella alla ricerca di un “papa” esterno a cui affidare il proprio destino.

A darne conto, su Haaretz, è Ravit Hecht.

Scrive Hecht: “ Gli elettori di sinistra si stanno sollevando contro i loro stessi partiti, primo fra tutti Meretz, che sta perdendo sangue a causa della crisi di Ghaida Rinawie Zoabi. Molti stanno pensando di votare alle prossime elezioni per il partito Yesh Atid di Yair Lapid, che ha appena presentato un acquisto di tutto rispetto, l’ex capo di Stato maggiore dell’esercito israeliano Gadi Eisenkot.

Questo sentimento pro-Lapid ha qualche base nella realtà. Il presidente di Yesh Atid è maturato politicamente negli ultimi anni. Ha dimostrato la sua determinazione e la sua spina dorsale, è riuscito nell’enorme missione di spodestare Benjamin Netanyahu dall’ufficio del Primo Ministro, ha creato una coalizione di governo – anche se alla fine non è riuscito a mantenerla – e in generale ci dà la sensazione che il suo cuore sia nel posto giusto.

E come ciliegina sulla torta, Lapid ha rinunciato al suo patetico sogno di reclutare elettori di destra, grazie a Dio, e ha invece virato decisamente a sinistra. La separazione della challah (una pratica ebraica tradizionale), le visite al Muro Occidentale e l’incitamento contro le organizzazioni per i diritti umani sono cessati. Ma è proprio per questo che gli elettori di sinistra stanno commettendo un errore. Si stanno riversando su di lui solo perché sono arrabbiati con il presidente di Meretz Nitzan Horowitz, a cui è stato dato un sonoro schiaffo. Gli elettori di Meretz, insieme ad alcuni che in precedenza sostenevano il Partito Laburista guidato da Merav Michaeli, sono arrabbiati perché questi partiti non fanno sentire di più i valori della sinistra nel governo, cioè non sono sufficientemente impegnati in questioni come la lotta all’occupazione e al razzismo collettivo contro gli arabi.

Ma qual è la loro soluzione? Votare per un partito in cui il termine “occupazione” è considerato un’immonda maledizione da marinaio e per un leader che, nonostante tutte le virtù di cui sopra, si è comportato in modo spregevole quando, apparentemente senza alcun rimorso di coscienza, si è scagliato contro Breaking the Silence e gli arabi israeliani che manifestavano contro la Legge sullo Stato-Nazione, perché pensava che ciò lo avrebbe avvantaggiato politicamente.

A molti elettori delusi non piace nemmeno la pratica fallimentare del Meretz di riservare alcuni posti nella lista della Knesset a individui o gruppi specifici, o le primarie che sia il Meretz che i laburisti conducono all’interno dei loro circoli chiusi con tutto l’entusiasmo di una partita a bingo in una casa di riposo. Ma cosa è meglio? Votare per un partito il cui leader decide con un pollice in su o in giù chi siederà al tavolo del gabinetto e chi sarà decapitato per insufficiente lealtà?

Lo schema è talmente ripetitivo da essere prevedibile, al punto che è difficile capire perché gli elettori di sinistra non riescano a vederlo chiaramente. Nel giro di poco tempo, ogni leader del Meretz (o del Labour) diventa la delusione del secolo, se non trova rifugio nel noioso destino di “semplicemente non impressionante”. La motivazione per distruggere questi leader può essere radicata nella realtà, poiché ogni router diligente alla fine trova una rete. Ma porta sempre allo stesso risultato fallimentare.

Il leader viene sempre paragonato alle icone sacre, Shulamit Aloni e Yossi Sarid, che riposino in pace – anche se mi sbilancio a prevedere che se fossero ancora vivi, si macchierebbero altrettanto agli occhi degli elettori di Meretz. E dopo un po’ di tempo di lavoro, trafitto dalle frecce della sua stessa base, Horowitz supplica i suoi elettori, che sono arrabbiati e sprezzanti nei suoi confronti. Alcuni di loro acconsentiranno gentilmente a spingere il partito oltre la soglia elettorale, “anche se ogni generazione è peggiore della precedente”.

Dopo che la sinistra ha distrutto il suo partito di governo e lo ha disperso tra molti altri più piccoli, contribuendo così enormemente a indebolirsi, l’implosione di Meretz e la migrazione dei suoi elettori verso Yesh Atid stanno ora facendo tanto quanto Netanyahu e i suoi partner per spostare la mappa politica verso l’estrema destra. Se Lapid rappresenta il fianco sinistro della nostra politica, il parlamentare Itamar Ben-Gvir passerà dal suo posto nella frangia lunatica al cuore della destra legittima.

L’espressione “il problema della sinistra” è un’espressione che si gioca al livello di “cucina casalinga” o dei termini “fascista” e/o “nazista”, che vengono scagliati contro tutto ciò che non piace. Tuttavia, la frenetica irrequietezza della sinistra è davvero un problema, che dice più di coloro che protestano che dei loro deludenti leader.

Oggi Lapid beneficia della sua nuova clientela. Ma nel momento in cui voteranno per lui, questa arma a doppio taglio gli si ritorcerà contro”, conclude Hecht.

Con una battuta, si potrebbe affermare che il “tafazzismo” ha fatto proseliti anche in Israele. Ma fuor di battuta, la riflessione si fa molto più profonda e inquietante. E unisce Italia e Israele. Unisce la crisi dei partiti progressisti e di sinistra, ridotti a consorterie elettorali autoreferenziali, senza identità e radicamento territoriale. Partiti malati di “governismo”, retti da nomenclature che vedono con terrore essere opposizione. E questo è il lato brutto della medaglia. L’altro, quello che dà speranza, è che in Israele come in Italia esiste un mondo solidale attivo, che costruisce resistenza dal basso, che non teme di andare controcorrente. Un mondo di cui Looking the Occupation in the eye è parte. Come lo sono, per restare in Israele, B’tselem, Peace Now, le associazioni in difesa delle minoranze, il movimento gay e Lgtb, i refusenik (gli obiettori di coscienza che si rifiutano di prestare servizio militare nei territori palestinesi occupati), la stampa non asservita al potere politico. Sono loro la speranza d’Israele. Cambiate i nomi, ma è lo stesso mondo che in Italia si mobilita in difesa dei migranti, contro l’aumento delle spese militari, che non considera l’antifascismo un orpello della storia. Agiscono sul territorio, nelle zone più border line delle nostre città. Non trovano spazio nei salotti mediatici né sulle pagine della stampa mainstream. Ma quel mondo esiste. Si fa rete. Fa politica attraverso l’attivismo sociale e culturale. E prova a costruire un futuro altro da quello a cui chi oggi governa ci ha condannato. In Italia, in Israele…