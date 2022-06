Ucraina, Orban contro l'embargo al gas russo: "Sarebbe un disastro per l'Europa"

globalist

10 Giugno 2022 - 15.01

Viktor Orban ha parlato alla radio radio pubblica Kossuthm sottolineando come l’embargo al gas russo sarebbe un vero e proprio disastro per le popolazioni europee. “L’embargo sul gas sarebbe irragionevole e rovinerebbe l’intera Europa”, ha detto Orban, secondo il quale si dovrebbe puntare su altre soluzioni, a partire dai negoziati di pace, anziché continuare a imporre sanzioni. “Non si tratta solo di capire se l’Ungheria è in grado di farlo o meno – ha aggiunto – è una questione che riguarda tutta l’Europa”.

“L’Unione europea sta finanziando la situazione di guerra”, ha dichiarato Orban, secondo il quale bisognerebbe al contrario “finanziare la pace”. Il premier è poi tornato ad attaccare il suo nemico storico, il finanziere ungherese-americano George Soros, “il simbolo di coloro che vogliono prolungare la guerra, un istigatore”.