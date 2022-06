Ucraina, Macron sente Zelensky e gli promette: "Anche armi pesanti"

globalist

10 Giugno 2022 - 09.40

“Abbiamo discusso di altri aiuti militari all’Ucraina”, ha aggiunto in un tweet, sottolineando che “particolare attenzione è stata dedicata alle modalità di adesione dell’Ucraina all’Ue”. I due leader, secondo l’Eliseo, “hanno convenuto di restare in contatto, soprattutto in vista del parere che la Commissione europea esprimerà sulla domanda di adesione dell’Ucraina all’Unione europea, e della discussione che seguirà al Consiglio europeo del 23 e 24 giugno”.

Zelensky, dal canto suo, ha affermato su Twitter di aver informato Macron sulla situazione sul fronte. “E’ stato discusso ulteriore supporto alla difesa dell’Ucraina e del lavoro sulle garanzie di sicurezza. Particolare attenzione è stata dedicata al percorso dell’Ucraina verso l’Ue”, ha evidenziato.