Ucraina, la Polonia provoca Macron e Scholz: "Avreste parlato con Hitler?"

9 Giugno 2022 - 14.32

Il Parlamento europeo ha votato il consenso per la risoluzione con cui chiede al Consiglio Ue di non approvare il Pnrr polacco, finché Varsavia non garantirà di aver applicato gli impegni sulle condizionalità dello stato di diritto sui quali si è basato l’ok al Piano da parte della Commissione.

La risoluzione è passata con 411 sì, 129 voti contrari e 31 astensioni. Il testo prevede un “meccanismo di stretto controllo” sui passi che farà la Polonia ed esprime “preoccupazione” per l’approvazione del Pnrr da oltre 35 miliardi accordata da Bruxelles a Varsavia. Da Bruxelles è arrivato un via libera al Pnrr polacco – da 35,4 miliardi di euro, di cui 23,9 sono sovvenzioni e 11,5 prestiti, con il 42,7% di misure dedicate alla transizione climatica e il 21,3% a quella digitale – dopo mesi di tira e molla a causa delle violazioni dello Stato di diritto contestate a Varsavia.

La guerra in Ucraina sta condizionando molto i rapporti fra Bruxelles e la Polonia. Quest’ultima è la capofila della linea dura contro la Russia di Putin e si sta scontrando con alcuni Paesi europei, fra cui Francia e Germania.

Da ultimo arrivano le parole del presidente polacco Andrej Duda in un’intervista alla Bild. Dichiarazioni critiche contro il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, per i colloqui telefonici con il presidente russo Vladimir Putin. “Qualcuno ha parlato con Adolf Hitler durante la seconda guerra mondiale? Qualcuno ha detto che Adolf Hitler deve salvare la faccia? Che dovevamo procedere in modo tale da non umiliare Adolf Hitler? Non mi pare”, ha detto Duda.

Macron ha più volte detto che “non dobbiamo umiliare la Russia”, ma costruire una via d’uscita attraverso i canali diplomatici. “”Sono molto sorpreso di tutti questi colloqui che vengono svolti con Putin dal cancelliere Scholz e dal presidente Macron al momento. Non portano a nulla” ha detto Duda, “comportano solo una legittimazione di una persona che è responsabile dei crimini che commette l’esercito russo in Ucraina”. Duda esorta a non avere paura della minaccia nucleare russa: “Io direi, se dobbiamo avere paura delle armi atomiche russe, dobbiamo tutti arrenderci subito. Dovremmo, per paura, consentirgli di realizzare la sua linea politica in tutta Europa?”, chiede il presidente polacco.

Secondo Duda, “una gran parte dell’economia tedesca vuole ancora fare affari con la Russia. La mia impressione è che, a questa parte dell’economia tedesca, è del tutto indifferente quello che succede con l’Ucraina. Forse non credono che l’esercito russo potrebbe di nuovo celebrare una grande vittoria a Berlino e occupare una parte della Germania. Noi in Polonia sappiamo che è possibile – ha detto Duda – E perciò non esiste un business as usual. E perciò esortiamo l’Europa e il mondo a comportarsi allo stesso modo”