Putin il neo-imperialista: "Gli stati possono essere o sovrani o colonie, non ci sono vie di mezzo"

9 Giugno 2022 - 17.00

Un revanscista, nazionalista dalle nuove vocazioni imperiali. Il presidente russo Vladimir Putin è sicuro che nel mondo moderno gli stati possono essere sovrani o colonie, non esiste uno stato intermedio. «Il mondo sta cambiando e sta cambiando rapidamente. E per rivendicare una sorta di leadership, non sto parlando di leadership globale, qualsiasi paese, qualsiasi popolo, qualsiasi gruppo etnico deve garantire la sua sovranità», ha affermato giovedì il capo dello Stato in un incontro con i giovani imprenditori.

Lo riporta la Tass. «Non esiste uno stato intermedio: o il paese è sovrano, o una colonia che non ha possibilità di sopravvivere in una lotta geopolitica così dura», ha affermato.

Ossia rivendica per lui quello che nega all’Ucraina e quello che sta negando alla Bielorussia sostenendo un governo fantoccio che sta in piedi solo per la repressione e l’appoggio di Mosca.

La Russia “non cadrà nella stessa trappola dell’Urss, la sua economia resterà aperta”. Lo ha detto Vladimir Putin parlando ai giovani imprenditori russi. Aggiungendo che la sfida che oggi ha di fronte il Paese è “tornare e rafforzarsi”. E ha poi concluso: “La Russia nono può essere circondata da una recinzione”