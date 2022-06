Il governo ucraino: "Al momento non c'è il rischio di un attacco a Kiev ma..."

globalist

9 Giugno 2022 - 22.06

Guerra in Ucraina, situazione complicata. “Al momento non c’è il rischio di un attacco a Kiev. Sono in corso lavori preparatori, intorno alla capitale ucraina, compresa la preparazione della linea di difesa e l’addestramento dei soldati”.

Lo ha affermato il ministro dell’Interno ucraino, Denis Monastirskii, in un’intervista con Agence France-Presse.

Relativamente ottimista sull’attuale situazione nella capitale, il ministro dell’Interno ha tuttavia ricordato che “qualsiasi luogo in Ucraina può essere bersaglio di razzi, compresa Kiev”, compresi “l’ufficio presidenziale del distretto amministrativo e il centro storico” ha aggiunto. “Non c’è concentrazione di soldati russi e bielorussi vicino al confine con la Bielorussia (più di 150 chilometri a nord), ma comprendiamo che tutti gli scenari sono possibili in futuro”, ha sottolineato.