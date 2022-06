Putin, bavaglio e repressione: 55 processi per 'notizie false' e 2.029 alla sbarra per 'discredito dei militari'

globalist

8 Giugno 2022 - 18.42

Preroll

Repressione e bavaglio, ossia: sono stati fino a ora aperti in Russia 55 casi penali per la presunta diffusione di `notizie false´ sulle forze armate, e altri 2.029 casi per discredito dei militari, ha reso noto l’avvocato specializzato nella difesa dei diritti civili, Pavel Chikov, citato in un articolo dell’analista di Carnegie Andrei Kolesnikov.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il periodo in considerazione è quello che va dai primi di marzo, quando è stata introdotta la nuova legge che introduce il nuovo reato, e la fine di maggio