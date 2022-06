Follie americane: sparò a una donna che litigava con la madre, bambina di 10 anni arrestata per omicidio

globalist

8 Giugno 2022 - 09.53

Una bambina di 10 anni è stata arrestata in Florida con l’accusa di omicidio per aver sparato e ucciso una donna che stava litigando con la madre.

La polizia di Orlando ha fatto sapere che la bambina è stata affidata a un centro di giustizia giovanile, mentre la madre era già stata arrestata la scorsa settimana con l’accusa di omicidio colposo dovuto a negligenza. Secondo gli investigatori, infatti, durante la lite con la donna rimasta uccisa, la madre ha dato in custodia alla figlia la borsetta nella quale custodiva la propria pistola: la bambina l’ha impugnata e ha esploso due colpi.

Il dipartimento di polizia di Orlando, nel confermare la notizia, ha detto che la bimba è accusata di omicidio di secondo grado. Ora è stata presa in custodia e collocata presso un centro di giustizia minorile locale. Sua madre invece è ancora in carcere con le accuse di omicidio colposo, negligenza nella custodia dei bambini, deposito negligente di un’arma da fuoco e aggressione aggravata.

Secondo la ricostruzione fatta dagli agenti di polizia, la donna aveva litigato con la vittima, la 41enne Lashun Rodgers, all’esterno di un complesso di appartamenti lungo la Memorial Day di Orlando. Durante la lite aveva consegnato alla figlia la propria borsa. A questo punto la bimba ha tirato fuori la pistola dalla borsetta e ha sparato due volte. La vittima è stata soccorsa ma è morta in ospedale. Questo è l’ennesimo caso in pochi giorni di violenze nei quali sono coinvolti bambini come protagonisti e non vittime. Poche ore prima sempre in Florida un bimbo di due anni nel giocare con una pistola ha ucciso il padre. La settimana scorsa un ragazzino di 10 anni ha minacciato una strage a scuola e per questo è stato arrestato.