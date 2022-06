Ucraina, Letta: "La maggioranza si ricompatterà su un testo che condivideremo con il governo"

globalist

7 Giugno 2022

Da qui al 22 i putiniani lanceranno tutte le loro bordate per influenzare l’opinione pubblica e di conseguenza forze politiche allo sbando. Ma l’asse Pd-M5s sembra uscire rinforzato.

“In occasione delle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi sugli sviluppi del conflitto in Ucraina in vista del Consiglio europeo «sono convinto che il 21 arriveremo in Parlamento, prima in Senato e il 22 alla Camera, con la maggioranza che si ricompatterà su un testo che condivideremo con il governo».

Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta a margine degli incontri elettorali a Barletta, in Puglia. «Non credo che nessuno voglia assumersi la responsabilità di rotture che in questo momento sarebbero negative. Sono convinto che ognuno farà la sua parte», ha aggiunto.