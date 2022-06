Guerra in Ucraina, bombardamenti russi nella regione di Sumy

globalist

6 Giugno 2022 - 17.21

La guerra in Ucraina non si ferma: i russi hanno bombardato la regione di Sumy nell’Ucraina nord-orientale.Lo ha annunciato il capo dell’amministrazione militare regionale di Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, come riporta Unian.

Secondo Zhyvytskyi, dopo le 9 del mattino dal territorio della Russia il nemico ha aperto il fuoco con i mortai, colpendo per 4 volte la comunità di Velykopysariv. «Dopo le 14, i russi sembrano aver perso la testa: hanno aperto il fuoco di mortaio sul territorio della comunità di Shalygin con circa 30 colpi», ha spiegato.