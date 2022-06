Missile russo sorvola la centrale atomica di Mykolayiv, Kiev: "Rischiamo la catastrofe nucleare"

globalist

5 Giugno 2022 - 17.25

Mosca alza il tiro e nello stesso tempo fa vittimismo: un missile da crociera lanciato dai russi ha sorvolato «criticamente a bassa quota» la centrale nucleare dell’Ucraina meridionale nella regione di Mykolayiv.

Lo ha denunciato l’operatore nazionale delle centrali, Energoatom, citato dal Kyiv Independent. Le forze russe «ancora non capiscono che anche il più piccolo frammento di un missile che può colpire un alimentatore funzionante può causare una catastrofe nucleare e una perdita di radiazioni», afferma l’ente in una nota.

