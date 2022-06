Una professoressa universitaria italiana è stata uccisa a coltellate in Gran Bretagna: arrestato il marito

globalist

4 Giugno 2022 - 16.27

Una docente bresciana, da 25 anni in Gran Bretagna è stata uccisa nella sua abitazione a Colchester, nella contea dell’Essex. Arrestato il marito. Antonella Castelvedere, 52 anni, originaria di Bagnolo Mella, madre di una ragazzina di 12 anni e docente universitaria, è stata colpita più volte con un coltello

Come riporta Il Giornale di Brescia, la donna è stata colpita più volte, anche con un coltello. All’arrivo della polizia la professoressa, madre di una ragazzina di 12 anni, era ancora viva. Le ferite riportate erano però troppo gravi e non le hanno lasciato scampo. Antonella Castelvedere insegnava come “docente Senior” di Letteratura Inglese presso l’Università del Suffolk. Sul sito dell’università si legge che aveva una “lunga esperienza nel migliorare l’esperienza degli studenti attraverso la leadership accademica, la progettazione innovativa del curriculum e le partnership professionali”.