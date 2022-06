Ucraina, il Presidente dell'Unione africana a colloquio con Putin: "Pace e scorte di grano al centro delle discussioni"

globalist

2 Giugno 2022 - 09.17

Macky Sall, presidente del Senegal e dell’Unione africana, parlerà con Vladimir Putin a Sochi, nell’ambito della crisi alimentare che potrebbe aprirsi a causa della guerra in Ucraina e del blocco del grano. Lo ha reso noto l’ufficio dello stesso Sall in una nota.

Questa visita «fa parte degli sforzi compiuti dalla presidenza di turno dell’Unione per contribuire a sedare la guerra in Ucraina e a liberare le scorte di cereali e fertilizzanti, il cui blocco colpisce in particolare i Paesi africani», si spiega nella nota.