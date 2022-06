Israele, l'attualità di una poesia entrata nella storia...

globalist

2 Giugno 2022 - 16.33

Preroll

Prima di tutto vennero a prendere gli zingari

OutStream Desktop

Top right Mobile

e fui contento, perché rubacchiavano.

Middle placement Mobile

Poi vennero a prendere gli ebrei

Dynamic 1

e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.

Poi vennero a prendere gli omosessuali,

Dynamic 2

e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.

Poi vennero a prendere i comunisti,

Dynamic 3

ed io non dissi niente, perché non ero comunista.

Un giorno vennero a prendere me,

Dynamic 4

e non c’era rimasto nessuno a protestare.

Berlino, 1932

Dynamic 5

E’ la nota poesia di Martin Niemoller, erroneamente attribuita a Bertolt Brecht. Una poesia che è nella storia.

E che ben si attaglia a ciò che sta avvenendo oggi in Israele. Il Paese della memoria che quella memoria ha cancellato o, se volete, l’ha riadattata a giustificazione dell’ingiustificabile.

Una poesia che può fare da sfondo al seguente editoriale di Haaretz: “Gli ottimisti continuano a considerare la conflagrazione nelle strade di Gerusalemme come una lotta dei sionisti religiosi che ha a che fare con date e siti specifici. Tutto ciò che dobbiamo fare è superare in sicurezza quei giorni. In altre parole, caricare la città di migliaia di soldati e poliziotti dotati della giusta dose di aggressività; mettere in guardia Hamas; parlare educatamente con i capi della comunità araba, con la Giordania, con il Waqf musulmano di Gerusalemme, il trust religioso che gestisce i luoghi santi della città – e gli scenari di orrore possono essere accantonati fino alla prossima data sacra.

Gli ingenui tra loro preferiscono la prospettiva microscopica. Se riusciamo a neutralizzare il parlamentare Itamar Ben-Gvir e a eliminare l’organizzazione di estrema destra Lehava, saremo in grado di controllare questo batterio mangia-carne e la vita continuerà come sempre. Guardate, dicono, ci sono stati solo alcuni scontri, qualche pestaggio, qualche ferito, non sono stati lanciati missili e nessuno è morto.

Ma questo batterio è cresciuto su un fertile terreno di coltura che ha diffuso la pandemia, e ciò che è realmente accaduto a Gerusalemme è la continuazione, e non ancora il culmine, di un processo che in altri Paesi e in altri tempi ha dato origine a guerre civili. Il braccio di ferro religioso o etnico tra ebrei e arabi è solo l’atto di riscaldamento per il conflitto violento che sta nascendo tra gli ebrei. Sventolare la bandiera israeliana in faccia ai palestinesi, attaccare i negozi palestinesi alla Kristallnacht, gli appelli di routine “Morte agli arabi” e “Bruceremo il tuo villaggio”: tutto questo nasconde il vero messaggio dei rivoltosi. Oggi sono gli arabi, domani – e di fatto già oggi – sono gli ebrei moralisti, di sinistra, ashkenaziti, che odiano Bibi, dal cuore sanguinante, quei traditori che hanno dimenticato cosa significa essere sionisti, che odiano lo Stato e che non hanno accettato di avvolgersi nella bandiera israeliana. Gli sguardi selvaggi dei portabandiera erano rivolti al Primo Ministro Naftali Bennett e al Ministro degli Esteri Yair Lapid, che sono “peggio dei nazisti”, per citare il rabbino Meir Mazuz; al “governo dei traditori” e a chiunque non sia pienamente di destra. In quelle ore, avvolgersi nella bandiera israeliana è stato come indossare l’uniforme da battaglia di milizie che hanno il monopolio della verità assoluta. Il Ku Klux Kan di Israele, con una differenza: Non si accontentano di definire gli arabi in generale e i palestinesi in particolare come un nemico da eliminare, ma usano gli arabi per distinguere tra ebrei fedeli ed ebrei che non meritano di vivere qui.

Ma i portabandiera non si accontentano nemmeno della supremazia nominale ebraica della legge dello Stato-nazione o della banale consuetudine che ha trasformato gli arabi in indigeni tollerati. A loro avviso, non è colpa degli arabi se uno dei loro partiti è nella coalizione di governo. Piuttosto, sono gli ebrei che hanno dato loro questo status a essere responsabili e dovrebbero essere impiccati.

Quando Channel 12 News ha chiesto “Credete che il governo dipenda dai sostenitori del terrorismo?”, la domanda si riferiva apparentemente alla partecipazione della Lista Araba Unita alla coalizione. Sbagliato. Secondo le definizioni di Benjamin Netanyahu, di Ben-Gvir e delle organizzazioni che dirigono, i terroristi sono gli arabi stessi e i sostenitori del terrorismo nel governo sono gli ebrei che collaborano con loro. È così che si crea una narrativa che autorizza la violenza contro gli ebrei e contro i leader che violano le regole della segregazione razziale.

Ma sarebbe un errore imprigionare le migliaia di danzatori estasiati nella definizione ristretta di “milizia”. Perché quando lo stesso canale televisivo riferisce che, secondo un sondaggio da lui condotto, il “blocco Netanyahu” dovrebbe conquistare 59 seggi alla Knesset, si tratta già della metà della popolazione.

Qui evapora anche la vecchia distinzione tra destra e sinistra e tra ebrei religiosi e laici. Perché anche nella coalizione esistente la destra e il sionismo religioso sono presenti con grande forza. La barriera di separazione passa tra il “blocco Netanyahu”, termine che ricorda tra l’altro il Blocco Nazionale di Benito Mussolini.

In questo modo possiamo indicare i nemici della bandiera in modo netto e chiaro, senza sfumature e senza fare marcia indietro. Non resta che dichiarare l’inizio della stagione della caccia”, conclude Bar’el.

Quando anche una funivia diventa un caso politico.

Succede a Gerusalemme. Così la racconta, sempre su Haaretz, Anshel Pfeffer, tra i più autorevoli giornalisti israeliani.

Scrive Pfeffer: “In linea d’aria, da casa mia a Gerusalemme dista meno di un chilometro dal Monte del Tempio/Al Aqsa e da tutte le sue meraviglie. A terra, le cose sono un po’ diverse.

Potrei naturalmente attraversare la profonda Valle di Hinnom fino alla Piscina del Sultano e poi risalire il sentiero serpeggiante del Monte Sion. Al mio livello di forma fisica ci vorrebbero circa 35 minuti. Ma poi arriverei sudato e ansimante, non in condizione di fare alcun rapporto, che è il motivo per cui di solito vado lì. E poi, naturalmente, dovrei tornare a piedi.

Prendere l’auto, a meno che non ci vada nel cuore della notte, significa rimanere bloccati nel traffico della stretta strada di Gai ben Hinnom (Gehenna) e poi non trovare posto nel parcheggio, che è comunque a dieci minuti di cammino. L’autobus non funziona perché tutti quelli diretti provengono dal centro di Gerusalemme e dai suoi quartieri settentrionali. Due autobus significano che il trasporto pubblico sarebbe più lento che camminare.

Quindi di solito si prende un taxi, che è l’opzione più costosa e, con il traffico, anche più lenta.

Ma un aiuto è in arrivo. Il progetto del Municipio e dell’Autorità per lo Sviluppo di Gerusalemme, sostenuto dal governo, di una funivia che attraversi la valle dall’alto, aggirando il traffico e terminando proprio di fronte alla Porta di Dung, sarebbe perfetto per le mie esigenze. Bastano pochi minuti a piedi per raggiungere la stazione base e poi un breve viaggio panoramico e sono lì, fresco e pronto a fare giornalismo.

La funivia risolverebbe il mio personale problema di spostamento dal Monte del Tempio, ma i problemi di un solo giornalista non contano un fico secco in questa folle città.

C’è una lunga lista di motivi per cui il progetto della funivia è sbagliato. Sono un ottimo modo per raggiungere la cima delle piste da sci sulle montagne alpine, ma lo sono molto meno in un ambiente urbano affollato, dove le colonne di sostegno significano espropriare immobili scarsi e spesso di proprietà privata nei quartieri locali. E mentre nelle Alpi una funivia vi aiuterà a godere degli enormi panorami offerti dalla natura, a Gerusalemme servirà soprattutto a ostruire un’iconica, ma limitata, skyline.

Il percorso proposto può essere comodo per chi vive nella mia zona di Gerusalemme, ma quasi tutti i pellegrini ebrei diretti al Muro Occidentale (o, non rientrando nel calcolo, i musulmani diretti ad Al-Aqsa) arrivano da altre direzioni. Per utilizzare la funivia, dovranno fare una deviazione verso una stazione di base che è fuori dal loro percorso, gravando ulteriormente sulla rete di trasporti già tristemente inadeguata di quella parte della città.

Ho già detto che la funivia serve soprattutto i pellegrini ebrei?

Non è una cosa negativa, naturalmente. Milioni di ebrei si recano ogni anno al Muro Occidentale e aiutarli a superare la strettoia di Hinnom è importante. Ma questo è un altro esempio di come Gerusalemme sia gestita come un parco tematico ebraico ortodosso per i turisti, piuttosto che come una vera e propria città con una popolazione variegata di quasi un milione di abitanti.

Non è un caso che il progetto della funivia sia sostenuto dall’organizzazione di estrema destra Elad, che negli ultimi 36 anni ha lavorato per incrementare la presenza ebraica a Silwan, appena fuori dalla Città Vecchia, a spese dei residenti palestinesi. Secondo il piano, i passeggeri usciranno dal Muro Occidentale attraverso un complesso attualmente gestito da Elad.

I sostenitori della campagna contro il progetto affermano che esso è stato concepito per “aggirare” il passato e il presente musulmano di Gerusalemme. Hanno ragione, ma il problema è molto più profondo di un progetto di facciata che probabilmente non decollerà mai.

A livello locale, nazionale e internazionale, l’attenzione su Gerusalemme è rivolta a progetti grandiosi, come la funivia di Hinnom, e a eventi traumatici e violenti, come il funerale della giornalista di al Jazeera Shireen Abu Akleh due settimane fa e la marcia della bandiera nazionalista di destra prevista per domenica attraverso la Porta di Damasco. Grandi parole come “colonialismo” e “sovranità” vengono brandite da politici e attivisti israeliani e palestinesi, senza riconoscere i problemi molto più banali che devono affrontare coloro che vivono in città.

I palestinesi e i loro sostenitori inveiscono contro i tentativi israeliani di “giudaizzare” Gerusalemme senza rendersi conto che si tratta soprattutto di slogan. Domenica, i politici israeliani celebreranno la “Giornata di Gerusalemme” con inno alla “capitale eternamente unita di Israele” e altre manifestazioni feticiste di ipocrisia.

Tutto questo avverrà in una Knesset i cui partiti non hanno nemmeno fatto una campagna seria per conquistare la carica di sindaco di Gerusalemme. Al contrario, alcuni di loro hanno truccato le elezioni locali del 2018 per far sì che un contabile di fuori città con connessioni discutibili ottenesse il posto. Ecco quanto gli importa di Gerusalemme.

Per non parlare di un governo il cui primo ministro si rifiuta persino di trasferirsi nella residenza ufficiale di Gerusalemme e i cui membri del gabinetto mantengono tutti, a spese pubbliche, uffici a un’ora di macchina da Tel Aviv. Un governo che, come i suoi predecessori, non vuole spostare il Ministero della Difesa, con tutte le migliaia di posti di lavoro che potrebbe portare alla città, e preferisce limitarsi a versare centinaia di milioni di shekel ogni anno al Municipio, invece di insistere su un vero piano finanziario per quella che chiama la sua capitale.

La sovranità israeliana a Gerusalemme è una barzelletta quando il 58% dei bambini della città vive al di sotto della soglia di povertà e quando la maggior parte dei suoi studenti non studia nemmeno in scuole che li dotino delle competenze di base per l’occupazione nel XXI secolo. Quando la pianificazione urbana, le politiche sociali ed educative sono inesistenti per il terzo palestinese della città e ignorate nel terzo ultraortodosso.

Dopo l’uccisione di Shireen Abu Akleh, il mondo ha rivolto per un breve momento la sua attenzione a Gerusalemme e al conflitto israelo-palestinese e ha assistito alla brutalità degli agenti di polizia che hanno attaccato il suo corteo funebre.

Non erano queste le scene che il governo israeliano voleva vedere, ma è quello che si ottiene quando negli ultimi 55 anni, sotto il controllo di ogni governo da quando Israele ha “riunito” la città, essa è stata “sorvegliata”, non come un’unica città, ma come tre città separate – con una polizia normale nei quartieri “regolari”, nessuna polizia nei quartieri Haredi, come abbiamo visto durante la pandemia, quando le chiusure di Covid-19 sono state apertamente violate, e una forza paramilitare per la parte orientale palestinese della città.

Israele non sta cercando di “giudaizzare” Gerusalemme. A Israele non interessa una vera Gerusalemme. Al di là delle dichiarazioni vuote, Israele sta semplicemente cercando di “disneyzzare” Gerusalemme, in modo che i turisti possano essere trasportati tra alcuni monumenti e santuari. Israele si disinteressa totalmente di coloro che vivono a Gerusalemme, ad eccezione dei residenti di alcune piacevoli enclavi nella parte occidentale della città.

Se Israele fosse seriamente intenzionato a fare di Gerusalemme la sua capitale, non si limiterebbe a buttare soldi per gli ultraortodossi e polizia armata per i palestinesi, e di certo non pianificherebbe funivie da sogno invece di un moderno sistema di trasporto di massa.

La Gerusalemme del “Giorno di Gerusalemme” non esiste. È solo il servizio a parole dei politici a una città che hanno abbandonato da tempo”.

Così Pfeffer.

Gerusalemme indivisibile

Scrive Paola Caridi nel suo bel libro Gerusalemme senza Dio. Ritratto di una città crudele (Feltrinelli): “Qualunque soluzione degna di questo nome deve fondarsi su un pilastro senza il quale tutta la costruzione politico-diplomatica è destinata a implodere. Il pilastro si chiama ‘riconoscimento reciproco’…La reciprocità chiarisce che non ci può essere una Gerusalemme omologata, identitaria, etnicamente pura o ripulita. Da nessuna delle due parti. Non ci può essere una Gerusalemme solo israeliana e solo ebrea, e neanche una Gerusalemme amministrata, controllata, gestita solo dalle autorità israeliane. Allo stesso tempo, non ci potrà mai essere, neanche nei sogni dell’integralismo musulmano e di quello cristiano, una Gerusalemme solo palestinese, solo araba, declinata secondo due credo religiosi: la fede musulmana e la fede cristiana, appunto”. E ancora: “Gerusalemme rappresenta il simbolo di questa impossibilità della divisione. Folle pensare che la città non venga considerata una, unica dagli israeliani. Altrettanto folle pensare che per i palestinesi Gerusalemme sia solo il piccolo settore a oriente della Linea Verde, e che i quartieri dell’espansione borghese palestinese verso occidente e il mare (Musrara, Talbyeh, Qatamon e via elencando) non ne facciano parte. E dunque? Dal punto di vista teorico e culturale, la ricetta è tanto semplice quanto rivoluzionaria: Gerusalemme deve essere una e condivisa. Deve, cioè, rimanere unita e deve essere condivisa, una città per due comunità”.

Questa è la speranza. Ma la realtà, purtroppo, va nella direzione opposta. E qui torna la poesia di Niemoller…