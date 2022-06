L'Ucraina batte la Scozia: domenica lo spareggio con il Galles per un posto ai mondiali del Qatar

globalist

1 Giugno 2022 - 23.07

Un passo importante verso alla qualificazione ai Mondiali per l’Ucraina del calcio. Questa sera a Glasgow la nazionale gialloblù ha battuto la Scozia 3-1 (1-0) nella semifinale dei playoff per gli ultimi posti alla rassegna iridata in Qatar al via a novembre.

In gol due uomini simbolo anche per le rispettive prese di posizione contro la guerra: Yarmolenko al 33′ e Yaremchuk al 49′. Gol della bandiera scozzese al 79′ firmato da McGregor. Chiude nei minuti di recupero Dovbyk (95′)

Per qualificarsi ai Mondiali l’Ucraina dovrà battere nella finale di domenica, 5 giugno, il Galles sconfitto oggi dalla Polonia 2-1 in Nations League