Israele, quella bandiera palestinese sventolata e il vento maligno del fascismo

1 Giugno 2022

In una Terra Santa che da sempre si nutre di simboli, e di gesti simbolici, anche una bandiera (palestinese) sventolata in una università (israeliana) fa discutere. E fa paura. A spiegarne le ragioni sono un editoriale di Haaretz e una riflessione di straordinaria efficacia sempre sul giornale progressista di Tel Aviv.

Il senso di quella bandiera sventolata

Scrive Haaretz: “Decine di studenti hanno partecipato alla commemorazione del Giorno della Nakba all’Università Ben-Gurion del Negev di Be’er Sheva, sventolando bandiere palestinesi. Gli studenti, per la maggior parte palestinesi israeliani, avevano tutto il diritto di farlo. Questo è stato anche il momento migliore dell’università, che ha permesso di realizzare ciò che dovrebbe essere scontato: rispettare il diritto degli studenti di sventolare qualsiasi bandiera, e certamente quella che considerano la bandiera del loro popolo, in un giorno che considerano il giorno della memoria nazionale.

Ma essendo Israele, una campagna di incitamento e di condanna con sfumature fasciste è stata immediatamente lanciata contro gli studenti e l’università. Il primo a condannare è stato il sindaco di Be’er Sheva Ruvik Danilovich, egli stesso ex studente attivista politico all’Università Ben-Gurion – che, tra l’altro, aveva proibito il suo attivismo. In una lettera all’amministrazione universitaria, Danilovich ha scritto che l’università ha mostrato “debolezza” quando ha permesso la cerimonia e le bandiere, e che ha provato “shock e vergogna”.

Il Ministro dell’Istruzione Yifat Shasha-Biton ha seguito rapidamente il suo esempio, con una dimostrazione ripugnante di imbavagliamento delle opinioni degli studenti. “Le immagini che abbiamo visto sono inaccettabili”, ha detto al presidente dell’università, aggiungendo che stava consultando il consulente legale del Consiglio per l’istruzione superiore “in merito agli studenti che hanno partecipato all’incitamento, alla violenza o all’indebolimento dei simboli dello Stato”. A superare tutti è stato il ministro delle Finanze Avigdor Lieberman, che, come nel più benpensante dei regimi, ha ordinato al Tesoro di esaminare la possibilità di togliere all’università parte dei suoi finanziamenti per la cerimonia. I cittadini palestinesi di Israele rappresentano una percentuale crescente del corpo studentesco delle università del Paese. Lo Stato dovrebbe incoraggiare questa tendenza all’integrazione nella società, ma allo stesso tempo questi studenti non dovrebbero perdere la loro identità o cancellare la loro eredità. Il loro popolo è il popolo palestinese e la loro memoria è la Nakba. Questo deve essere rispettato. Dopo tutto, quale bandiera dovrebbero sventolare nel giorno della Nakba? La bandiera di Israele, il loro Stato, che ha perpetrato la Nakba? E come dovrebbero commemorare la data scelta per ricordare la loro catastrofe nazionale, durante la quale la maggior parte del loro popolo fuggì o fu espulsa dalla propria terra e perse per sempre le proprie case e i propri villaggi? Cantando “Hatikva”, l’inno nazionale israeliano? Salutando le Forze di Difesa Israeliane? L’amministrazione universitaria ha fatto bene a dire, in una dichiarazione rilasciata, “Siamo orgogliosi dei nostri studenti da entrambe le parti”. Questo è lo spirito che dovrebbe prevalere in tutto lo Stato, e non il vento maligno del fascismo”.

Così l’editoriale.

Allarme rosso

A lanciarlo è Raef Zreik. Il professor Zreik ha conseguito un dottorato alla Harvard Law School. Insegna giurisprudenza presso l’Ono Academic College di Israele ed è senior research fellow presso il Van Leer Jerusalem Institute.

Annota Zreik: “C’è qualcosa di sproporzionato e inspiegabile nelle minacce bellicose di una nakba – cioè di massacri ed espulsioni, né più né meno – in reazione allo sventolio della bandiera palestinese durante le manifestazioni nelle università israeliane. Cosa ha fatto arrabbiare così tanto i membri della Knesset? Cosa c’è di così spaventoso in una bandiera che viene sventolata? Perché vedono nella bandiera di un popolo una minaccia per se stessi e per il proprio popolo? Perché provano un’angoscia esistenziale o, per lo meno, creano e infiammano quest’ansia? Forse la bandiera non è così spaventosa e si tratta solo di un’istigazione selvaggia diffusa da persone che sanno che non c’è motivo di avere paura o preoccupazione. Ma se questa paura esiste (e non è inconcepibile che esista), allora esiste soprattutto nei cuori di coloro che credono che la continuazione dell’esistenza ebraica in Israele dipenda dalla scomparsa e dalla distruzione del popolo palestinese – o, in altre parole, tra coloro che vogliono sostituire il popolo palestinese piuttosto che vivere al suo fianco.

Le persone che pensano che un’esistenza palestinese accanto a quella ebraica in Palestina/Israele sia possibile e che sono interessate a una nazione ebraica egualitaria e non colonialista non dovrebbero essere spaventate dallo sventolare di una bandiera palestinese. Sanno che il modo per superare questa paura è la giustizia per il popolo palestinese, non il suo annientamento. La presenza stessa di un’altra nazione e dei suoi simboli è una minaccia solo per coloro che vogliono basare la propria esistenza sulla negazione dell’esistenza degli altri. Comprendere le ragioni per cui questa bandiera viene sventolata è l’inizio del percorso per affrontare la paura. Consideriamo quindi il significato di questa azione come dovrebbe essere intesa. Innanzitutto, questa non è la bandiera dell’Olp, ma piuttosto la bandiera di un’intera nazione – la bandiera del popolo palestinese nella sua interezza. Si tratta di un popolo che è stato espulso dalla sua patria, con il risultato che molti dei suoi membri sono diventati profughi. E di coloro che sono rimasti in Palestina, alcuni vivono sotto l’occupazione, mentre altri sono diventati cittadini di uno Stato che dice esplicitamente di non essere il loro Stato e che emana leggi che garantiscono la loro inferiorità. Questa è la bandiera di un popolo con cui Israele non è disposto a negoziare e il cui diritto all’autodeterminazione non è disposto a riconoscere ufficialmente. È la bandiera di un popolo che è ancora sotto occupazione – tra gli ultimi popoli al mondo a rimanere in questa situazione. E Israele continua a espropriarlo degli ultimi resti della sua terra, a demolire le sue case e a insediarsi quotidianamente tra di esso, tanto che la sua vita è diventata intollerabile.

Chiunque abbia un cuore e sia guidato dalla ricerca della giustizia non dovrebbe avere problemi con la bandiera degli occupati, degli oppressi, degli svantaggiati, dei rifugiati. È anche importante ricordare alcuni fatti fondamentali. Quelli a cui è stata tolta la terra da sotto i piedi, quelli che rischiano di essere annientati, sono i palestinesi, non gli ebrei in Israele. Coloro che hanno uno Stato e mezzo per sé sono gli ebrei in Israele, mentre coloro che hanno meno di mezzo Stato sono i palestinesi. Coloro che hanno un presente e un futuro sono gli ebrei in Israele, mentre coloro che hanno un passato ma nessun presente, nessun futuro e nessuna speranza sono i palestinesi. Sventolare la bandiera palestinese è un atto di protesta contro questa situazione, contro il continuo esproprio, l’occupazione, l’espulsione e la mancanza di speranza. Ed è così che dovrebbe essere inteso: come una protesta contro la cancellazione dell’esistenza palestinese e la continua minaccia al futuro dei palestinesi, non come una minaccia contro chiunque altro. È un atto simbolico di autodifesa in un mondo che nega l’esistenza del problema palestinese e del popolo palestinese, un mondo in cui il popolo palestinese è diventato una nazione non necessaria sulla faccia della terra.

La facilità con cui sono state lanciate le minacce di una nuova Nakba dimostra tutto ciò. Dimostra quanto l’esistenza palestinese sia fragile, minacciata e soggetta a continui pericoli”, conclude Zreik.

Quel vento nero

Gideon Levy, icona vivente del giornalismo “radical” israeliano, annota: “La cosa più spaventosa e deprimente che è successa a Gerusalemme di recente non sono i pogrom contro i palestinesi. Questi naturalmente sono infinitamente spaventosi e deprimenti, ma la cosa più spaventosa e deprimente è qualcosa di nuovo sull’identità degli assalitori. Abbiamo già avuto le falangi Lehava, le milizie La Familia e i teppisti delle colline, e ora si sono aggiunti gli ultraortodossi. C’è un nuovo bullo nel quartiere e fanno più paura di tutti gli altri. I rivoltosi in shtreimel potrebbero spazzare Israele in luoghi fascisti che non ha mai conosciuto, grazie al loro enorme potenziale elettorale. Gli ultraortodossi sono le riserve del movimento neonazista che si sta sviluppando in Israele, e promettono un grande futuro ai parlamentari Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir.

Senza gli ultraortodossi, questi due sono una semplice curiosità. Grazie agli ultraortodossi, il loro partito potrebbe diventare l’Adf per la Germania o i Democratici svedesi di Israele, ma molto più estremo di questi due partiti di estrema destra in Europa occidentale. Le camicie brune potrebbero cambiare il loro colore in bianco. Questo è spaventoso perché gli ultraortodossi sono molti, ed è deprimente perché una volta c’era una diversa maggioranza ultraortodossa che un tempo rispettavo e conoscevo, vittima di persecuzione e ostracismo. Il peccato originale è stata la creazione di enormi insediamenti ultraortodossi negli anni ’90 che sono diventati i più grandi insediamenti in Cisgiordania, molto più grandi dei loro predecessori ideologici. Quella che era iniziata come una soluzione abitativa a basso costo, libera da convinzioni politiche, è diventata nazionalismo estremo. Con una velocità terrificante, coloro che fino a una generazione fa erano considerati non sionisti o colombe politiche con leader come il rabbino Elazar Shach e il rabbino Ovadia Yosef sono diventati portatori della bandiera del fascismo israeliano.

Dove sono i giorni in cui bruciavano i cassonetti della spazzatura solo per la profanazione del Sabbath, e chi avrebbe pensato che ci sarebbero mancati quei giorni? Dove sono i rabbini che dicevano “non c’è nessun ostacolo a cedere parti della Terra d’Israele” e “cedere [queste terre] per la pace non è cedere”, come disse il rabbino Shach.

Il timore si è avverato: le opinioni degli ultraortodossi sono state decise dal loro luogo di residenza. Hanno dimostrato che è impossibile vivere su una terra palestinese rubata senza odiarne i proprietari. Si stabilirono nella Cisgiordania palestinese e si integrarono meravigliosamente nel paesaggio di apartheid che li circondava. Sono diventati odiatori degli arabi e sostenitori dell’estrema destra. La strada da lì alla partecipazione ai pogrom è stata breve. Nelle elezioni del mese scorso lo hanno espresso chiaramente. L’alleanza del sionismo religioso è diventata il terzo partito della loro comunità. A Gerusalemme ha ottenuto il 9% dei voti e a Betar Ilit il 10%, sei volte più del Likud. A Bnei Brak e a Modi’in Ilit, la più grande città ebraica dei territori, è il terzo partito. Con riserve come queste, un giorno avremo un kahanista come primo ministro; metà di Israele considera già Naftali Bennett un candidato legittimo e addirittura lo desidera. È vero, solo poche centinaia di ultraortodossi hanno partecipato ai pogrom, ma i rabbini non hanno fatto nulla per fermarli, forse perché sapevano che il genio era uscito dalla bottiglia. Ora il numero crescerà. I giovani ultraortodossi potrebbero cambiare le regole del gioco. Le immagini degli ultimi giorni a Gerusalemme sono terrificanti. Lasciate da parte la copertura mediatica “corretta”, che cerca di mantenere “l’equilibrio” quando da una parte c’è l’occupazione, che non ha equilibrio. Lasciate da parte le dichiarazioni scioccanti del ministro della pubblica sicurezza e dei comandanti della polizia che hanno condannato solo la violenza palestinese. Questa violenza è il più giustificato e contenuto atto di resistenza contro l’ingiustizia e altre violenze, e viene come risposta diretta ai continui abusi della polizia contro i palestinesi a Gerusalemme e ai pogrom contro di loro da parte degli estremisti di estrema destra. Non fate errori: Gli attacchi di massa contro gli arabi a Gerusalemme sono forieri del neonazismo israeliano. Marce intimidatorie, pestaggi, incendi dolosi, saccheggi e richieste di morte sono esattamente l’aspetto del neonazismo. Dio ci salvi dai suoi emissari ultraortodossi che si sono uniti alla mischia”.

Etnocrazia al potere

Questa sconvolgente deriva razzista, così ben tratteggiata da Levy, è il portato di qualcosa di profondo, che ha trasformato una democrazia in etnocrazia. Una etnocrazia aggressiva, militarizzata. Che non fa prigionieri.

L’etnocrazia è, in primo luogo, la sanzione della sconfitta del sionismo e il trionfo del revisionismo di Zeev Jabotinsky, non a caso il punto di riferimento ideologico della destra nazionalista israeliana. La “Questione israeliana” ingloba ma non si esaurisce nella vicenda palestinese e né può avere come unica chiave di lettura quella della sicurezza minacciata. Certo, quando il gioco si fa duro, i falchi etnocratici tirano fuori il loro evergreen: siamo un Paese circondato da nemici, gli arabi possono permettersi di perdere mille battaglie ma resteranno sempre in piedi. Israele, no. Se perde una guerra, rischia di scomparire dalla faccia della terra. Ma ridurre i processi che negli ultimi cinquant’anni hanno trasformato profondamente, radicalmente Israele, al solo dilemma pace/guerra, si sminuisce la portata di una “questione” che rimarrà in vita, ne sono convinto, anche il giorno in cui la “questione palestinese” avrà finalmente una soluzione politica. Se oggi il futuro d’Israele si gioca solo a destra, non è perché c’è l’Iran, Hamas, Hezbollah. O, quanto meno, non è solo perché la destra vince se impone in cima all’agenda politica nazionale il tema della sicurezza e di come far fronte alle minacce, vere o presunte, che sono sempre, in questa narrazione, mortali. Prima che nelle urne, la vittoria della destra etnocratica in Israele, è avvenuta sul piano culturale, sull’aver plasmato la psicologia di una Nazione a propria immagine e somiglianza. La destra ha vinto perché ha fatto prevalere, nella coscienza collettiva, Eretz Israel, la Terra d’Israele, su Medinat Israel, lo Stato d’Israele. In questa visione, la Sacra Terra, proprio perché è tale, non è materia negoziabile e chi osa farlo finisce per essere un traditore che merita la morte. Questo, un traditore sacrilego, è stato Yitzhak Rabin per la destra israeliana che ha armato ideologicamente la mano del giovane zelota, Yigal Amir, che mise fine alla vita del premier-generale che aveva osato stringere la mano al “capo dei criminali palestinesi”, Yasser Arafat, riconoscendo nel nemico di una vita, un interlocutore di pace. Israele ha ottenuto successi straordinari in svariati campi dell’agire umano. E’ all’avanguardia mondiale quanto a start up, ha insegnato al mondo come rendere feconda anche la terra desertica e portato a compimento importanti scoperte nel campo della scienza, della medicina, dell’innovazione scientifica. Ma la modernizzazione sociale ed economica non ha mai interagito con la grande questione identitaria. Su questo terreno, la tradizione ha vinto e non ha fatto prigionieri. I Palestinesi, in questo, sono un incidente di percorso, con cui occorre fare i conti ma che mai hanno rappresentato un elemento di riflessione su se stesso, su Israele. In una conversazione non più recente, ma straordinariamente attuale, avuta con David Grossman, il grande scrittore israeliano mi disse di aver maturato la convinzione che per Israele, il popolo israeliano, sarebbe stato meno doloroso cedere dei territori (occupati) piuttosto che sottoporre ad una revisione critica la propria storia, a partire dalla nascita dello Stato d’Israele, perché questa revisione avrebbe dovuto portare al riconoscimento dell’altro da sé, come popolo, con una propria identità nazionale, con la propria storia che interrogavano la storia d’Israele. Così è. L’etnocrazia, a ben vedere, è l’altra faccia del regime di apartheid instaurato di fatto nei Territori palestinesi occupati. L’etnocrazia crea identità, definisce una visione del ruolo del popolo ebraico nel mondo, indica una Missione da compiere. La “Questione israeliana” non ha nulla di difensivo. Essa, a ben vedere, è una declinazione di quel sovranismo nazionalista che segna il presente, ipotecando il futuro. Un sovranismo suprematista, che si fonda su una identità razziale ritenuta superiore, su una visione messianica del ruolo del popolo eletto. I padri fondatori d’Israele si sono battuti per realizzare il sogno di uno Stato per gli ebrei. La destra revisionista ha imposto lo Stato degliebrei. Non è una differenza semantica

L’’ingresso dei fascisti alla Knesset ne è il frutto avvelenato. La reiterata, impuntita, caccia agli arabi una conferma.