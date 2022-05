Weber (Ppe): "Le Pen ha preso i soldi sporchi di Putin, vergogna"

globalist

31 Maggio 2022 - 22.05

L’eurodeputato tedesco, Manfred Weber, è stato eletto presidente del Partito popolare europeo (Ppe). «Questo non è un momento per mettersi in mostra, ma un momento di responsabilità, credibilità, determinazione e le migliori idee per il futuro. È tempo del Ppe», ha detto dopo l’annuncio della sua elezione al Congresso in corso a Rotterdam.

L’attacco alla Le Pen

«I populisti venti anni fa hanno fatto campagna contro l’ingresso dei Paesi del Centro Est Europa nell’Ue: li hanno insultati, li hanno criminalizzati. Volevano un’Europa divisa, indebolita. E Le Pen ha preso allegramente i soldi sporchi di Putin: vergogna!». Lo dice Manfred Weber, capogruppo del Ppe al Parlamento Europeo, appena eletto presidente del Partito Popolare Europeo a Rotterdam.

La virata dei Verdi sull’esercito

Verdi «hanno votato contro tutte le proposte sulla difesa europea nel Parlamento Europeo. Solo dal 24 febbraio», giorno dell’invasione dell’Ucraina, «si sono svegliati. Prima di allora, per i Verdi, solo un esercito debole era un esercito buono»