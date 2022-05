Ucraina, la Russia avanza nel Luhansk. Il capo militare della regione: "Siamo in grande difficoltà"

globalist

31 Maggio 2022 - 10.37

Preroll

L’offensiva della Russia sta avanzando nel Donbass e soprattutto nel Luhansk. Secondo il capo militare della regione, Serhiy Haidai, parte della città di Severodonetsk è già finita in mano all’esercito russo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“La nostra situazione resta estremamente difficile”. Pesanti bombardamenti anche nel Donetsk. A Mariupol è partito il primo cargo carico di metallo. Le navi del porto della città – ha annunciato il leader separatista Denis Pushilin – “saranno la nostra flotta commerciale”. L’Ue aumenterà il sostegno militare a Kiev mentre, sul fronte delle sanzioni, ha approvato il sesto pacchetto che prevede anche l’embargo al petrolio russo via mare. Restano temporaneamente esclusi i Paesi privi di sbocco sul mare come l’Ungheria. Intanto, la Russia ha sospeso la fornitura di gas a Paesi Bassi e Danimarca.

Middle placement Mobile

I russi stanno ora pianificando un’operazione militare per ripulire l’area intorno a Severodonetsk: “Stanno lanciando un incerto battaglione di soldati che passerà attraverso i villaggi circostanti, tirando su equipaggiamento di una classe come il Sole, per bruciare semplicemente i nostri militari, e lì, insieme alla popolazione civile, a loro non importa”. Raid anche su Sloviansk, nel Donetsk. Almeno 3 vittime fra i civili. A Lysychansk un raid missilistico ha ucciso due persone.

Dynamic 1

Secondo l’intelligence britannica l’obiettivo “politico” di Mosca è “l’occupazione dell’intero territorio degli oblast di Donetsk e Luhansk”. Lo ha detto anche ieri il capo della diplomazia russa Sergej Lavrov. Oltre a Severodonetsk – spiega ancora la Difesa britannica nel bollettino giornaliero – gli obiettivi chiave restano Kramatorsk e la strada M04 Dnipro-Donetsk.