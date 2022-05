Ucraina, Putin ha firmato un decreto per far diventare russi gli orfani di Kiev

globalist

31 Maggio 2022

Vladimir Putin ha firmato un decreto che permetterà l’acquisizione semplificata della cittadinanza russa per i minori ucraini rimasti orfani o lasciati senza cure genitoriali, in particolare nei territori occupati. Lo riferisce Ukrainska Pravda, citando un documento pubblicato dall’agenzia russa Ria Novosti.

Ad avviare la procedura potranno essere tutori dei bambini ucraini che siano cittadini della Federazione Russa, dell’Ucraina o residenti nelle regioni di Donetsk e Luhansk. In alternativa, la cittadinanza per il minore potrà essere richiesta dal capo dell’Organizzazione per orfani e bambini lasciati senza cure parentali nei territori occupati, a Zaporizhzhia o nella regione di Kherson, se il bambino è posto sotto supervisione in tale organizzazione, oppure dal capo dell’autorità di tutela che agisce come tutore o custode del bambino.