Ucraina, centomila bambini orfani trovano rifugio in Polonia

7 Marzo 2022 - 15.07

I bambini orfani verranno portati via dall’Ucraina. Un ponte è stato attivato da decine di associazioni polacche che da giorni organizzano treni e pullman per cercare di far uscire i quasi 100mila bambini senza genitori, o perché sono morti o perché li hanno abbandonati.

In Polonia ne sono già arrivati diverse migliaia e il governo, in collaborazione con la Caritas, ha allestito un hub nel sud del paese dove i piccoli vengono registrati e poi smistati in tutta la Polonia. “Sono stanchi, impauriti e hanno vissuto un doppio trauma, quello dell’abbandono e quello della guerra” dicono i volontari che si occupano di loro.