Ucraina, un carico di metallo salpa da Mariupol verso la Russia. Kiev: "E' un saccheggio"

globalist

31 Maggio 2022 - 10.57

Preroll

Dopo due mesi di blocco, una nave ha lasciato il porto di Mariupol diretta ad est, verso la Russia. Il cargo trasporta metallo, come ha riferito l’ufficio stampa del Distretto militare meridionale russo citato dalla Tass.

OutStream Desktop

Top right Mobile

A Mariupol i combattimenti si sono conclusi una decina di giorni fa. Il cargo Slavutich è uscito dal porto, scortato dall’artiglieria della Flotta del Mar Nero e da unità di pattugliamento navali antisabotaggio, diretto a Rostov sul Don, dove scaricherà il metallo. “Oggi 2.500 tonnellate di lamiere laminate a caldo hanno lasciato il porto di Mariupol”, ha scritto Denis Pushilin, leader dell’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk, sull’app di messaggistica Telegram.

Middle placement Mobile

La Russia ha preso il pieno controllo di Mariupol all’inizio del mese, quando più di 2.400 combattenti ucraini si sono arresi alle acciaierie Azovstal assediate e la settimana scorsa ha dichiarato che il porto è stato smantellato e riaperto alle navi commerciali. Le navi del porto di Mariupol sono passate ora all’autoproclamata repubblica filorussa di Donetsk, ha annunciato Pushilin. “Alcune delle navi saranno trasferite nella giurisdizione della RPD e saranno rinominate. In questo modo, la RPD sarà in grado di formare una propria flotta commerciale”, ha concluso.

Dynamic 1

L’Ucraina ha affermato che la spedizione di metallo verso la Russia da Mariupol, la cui cattura ha dato a Mosca un ponte via terra che collega la Russia continentale e il territorio separatista filo-russo alla Crimea annessa, equivale a un saccheggio.

Quando due giorni fa la nave russa era entrata nel porto per caricare 3.000 tonnellate di prodotti siderurgici, la commissaria per i diritti umani della Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, Liudmyla Denisova, aveva scritto su Telegram: “Il saccheggio da parte dei russi nei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina continua. Dopo il furto del grano ucraino, gli occupanti sono ricorsi all’esportazione di prodotti in metallo da Mariupol. Per fare ciò, hanno sminato parte del porto marittimo della città”, scriveva spiegando che prima dell’occupazione, nel porto c’erano fino a 200.000 tonnellate di metallo e ghisa per un valore di 170 milioni di dollari.