Le menzogne di Mosca: "Se non ci fossimo preoccupati dei civili avremmo già vinto"

globalist

31 Maggio 2022 - 23.22

Preroll

Detto da chi ha spianato città e bombardato tutto il bombardabile. La Russia avrebbe già concluso le operazioni militari in Ucraina se non si fosse preoccupata di evitare vittime civili. Lo ha dichiarato la presidente del Senato russo, Valentina Matviyenko.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Avremmo potuto concludere l’operazione speciale rapidamente ma ci sarebbero state vittime civili, non possiamo permettere questo, non è il nostro obiettivo», ha detto Matviyenko durante una visita a Maputo.

Middle placement Mobile

«Un accordo che sarebbe andato bene sia all’Ucraina che alla Russia era già quasi pronto», ha proseguito Matviyenko, «la sua principale precondizione era che l’Ucraina restasse uno stato non allineato, neutrale, come l’Austria per esempio, che non sarebbe diventata una nazione nucleare».

Dynamic 1

«Purtroppo però coloro che effettuano governance esterna non hanno consentito la firma dell’accordo», ha concluso la terza carica dello Stato russo.