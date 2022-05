L'ex premier Lituano: "Salvini sarebbe andato a parlare anche con Hitler? Putin è un fascista"

globalist

31 Maggio 2022 - 18.55

Guerra in Ucraina e opportunismo della Lega. «A Salvini farei una domanda molto semplice. Se fossimo negli anni ’40 andrebbe a parlare anche con Hitler? Temo che qualcuno in Europa non capisca che al Cremlino c’è un regime fascista e parlare con Putin sarebbe come se avessimo cercato il dialogo con Hitler».

Così Andrius Kubilius, ex primo ministro lituano ed eurodeputato del Ppe, a margine dei lavori del congresso del Partito popolare europeo in corso a Rotterdam.

«Cercare di avere relazioni con Putin è un errore, è anche una responsabilità dei leader occidentali se Vladimir Putin è come lo conosciamo oggi», ha concluso Kubilius.