Le annessioni di Putin: le regioni di Kherson e Zaporizhzhia passate a telefoni e internet russi

31 Maggio 2022 - 21.50

Prove tecniche di annessione: le regioni di Kherson e Zaporizhzhia, nell’Ucraina sud-orientale, sono passate ai servizi di comunicazioni mobili e a Internet russi.

Lo ha dichiarato questa mattina il consigliere del leader della Crimea per la politica dell’informazione, Oleg Krijuchkov, all’agenzia di stampa «Ria Novosti». In precedenza, l’amministrazione militare-civile della regione di Kherson si era rivolta a Mosca con la richiesta di utilizzare le capacità delle società di telecomunicazioni russe per ripristinare le comunicazioni mobili nella regione.

Le autorità di Kherson hanno chiesto aiuto ieri, dopo che l’esercito ucraino, durante i bombardamenti sulla linea di demarcazione, ha interrotto le linee telefoniche, lasciando gli abbonati delle regioni di Kherson e Zaporizhzhia senza comunicazioni mobili.