Attacco hacker contro la Bielorussia, Anonymous: "E' complice dell'invasione dell'Ucraina"

globalist

30 Maggio 2022 - 10.58

Preroll

Un attacco hacker di ingenti dimensioni è stato lanciato dal gruppo Anonymus vero i siti web istituzionali del governo bielorusso. Il collettivo di hacker ha rivendicato un «massiccio attacco contro il governo bielorusso per la sua complicità nell’invasione dell’Ucraina», si legge in un tweet in cui il gruppo di hacker segnala che il principali siti governativi bielorussi «sono offline»

OutStream Desktop

Top right Mobile