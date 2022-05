Putin sente il presidente serbo Vucic (che ha rifiutato sanzioni contro la Russia): "Forniture di gas"

globalist

29 Maggio 2022 - 17.28

Preroll

Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo serbo Aleksandar Vucic (la Serbia non ha previsto sanzioni verso la Russia) hanno discusso della situazione in Ucraina e degli sviluppi in Kosovo durante un colloquio telefonico. A riferirne è stato oggi l’ufficio stampa del Cremlino. «Le parti hanno proseguito nel loro scambio di vedute su una serie di questioni internazionali: la situazione in Ucraina e gli sviluppi relativi al Kosovo», ha affermato l’ufficio stampa del Cremlino in una nota. Entrambi i presidenti hanno riaffermato «la loro reciproca determinazione a rafforzare costantemente il partenariato strategico Russia-Serbia basato sui legami tradizionali dei popoli dei due paesi», si legge nella dichiarazione.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Putin e Vucic hanno concordato che Mosca continuerà a fornire ininterrottamente gas naturale alla Serbia. «Le parti hanno discusso in modo sostanziale l’agenda essenziale delle relazioni bilaterali e hanno convenuto, in particolare, che la Russia avrebbe continuato a fornire ininterrotte forniture di gas naturale alla Serbia».