Ucraina, annullate le vacanze estive per gli studenti di Mariupol: "L'obiettivo è prepararli alla scuola russa"

globalist

27 Maggio 2022 - 12.10

Preroll

I ragazzi di Mariupol non avranno vacanze estive e dovranno invece seguire corsi di russo, letteratura e storia russa, e matematica in russo, per essere pronti, alla ripresa il primo settembre, a iniziare i nuovi programmi scolastici introdotti nelle scuole ucraine.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha denunciato un consigliere comunale, Petro Andryushchenko: “I programmi saranno uniformati a quelli delle scuole russe, è stato annunciato ieri. L’obiettivo è quello di rimuovere l’Ucraina dai programmi scolastici per preparare i ragazzi alla scuola russa”. Nella città prosegue la conta delle vittime: circa 70 cadaveri sono stati trovati sotto le macerie dell’ex stabilimento di Oktyabr. I corpi sono stati portati in fossa comune per la sepoltura.