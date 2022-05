Biden: "Putin non vuole solo conquistare l'Ucraina ma anche cancellarne la cultura"

globalist

27 Maggio 2022 - 18.35

Guerra in Ucraina, il presidente degli Stati Uniti è convinto che con la Russia i margini dei trattativa siano pochi.

Vladimir Putin non solo vuole conquistare l’Ucraina ma «cancellarne la cultura»: lo ha detto Joe Biden nel suo discorso per la cerimonia di laurea dei cadetti dell’Accademia navale di Annapolis.

Nel suo discorso per la cerimonia di laurea dei cadetti dell’Accademia navale di Annapolis Joe Biden ha sottolineato come la risposta del mondo occidentale, con l’adesione alle sanzioni per l’invasione russa, sia stata più ampia di quanto ci si potesse aspettare. Ma nell’elencare i Paesi a favore ha commesso una gaffe, citando la Corea del nord.

Quindi il presidente ha ricordato la leadership Usa tra alleati e partner nell’Indo-Pacifico per contenere l’autocrazia cinese, a garanzia della stabilità nella regione e della libertà di navigazione nel mare cinese meridionale.