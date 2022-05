Ucraina, Scholz: "Putin non detterà la pace all'Ucraina"

globalist

26 Maggio 2022 - 12.16

La guerra non si ferma e l’Ucraina non ha intenzione di capitolare senza condizioni, come pure molti commentatori intetessati si erano affrettati a comsigliare.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è intervenuto a una sessione plenaria durante la 51a riunione annuale del World Economic Scholz afferma che il presidente russo Vladimir Putin negozierà seriamente la pace solo una volta che si sarà reso conto che non può infrangere la difesa dell’Ucraina. “Dobbiamo far capire a Putin che non ci sarà una pace dettata, l’Ucraina non la accetterà”.

Scholz ha anche promesso che la Germania interromperà l’uso del petrolio russo entro la fine dell’anno e sta lavorando duramente per porre fine alla sua dipendenza dal gas russo.