Texas, il Papa: "Ho il cuore affranto per la strage nella scuola elementare"

25 Maggio 2022 - 10.20

Il Papa e il suo dolore: “Ho il cuore affranto per la strage nella scuola elementare in Texas”. Al termine dell’udienza generale, il Pontefice ha rivolto il pensiero alla sparatoria in Texas che ha fatto 21 morti, 19 dei quali bambini. Bergoglio chiede lo stop del “traffico indiscriminato di armi”.

“Prego per i bambini, per gli adulti uccisi e per le loro famiglie. E’ tempo di dire basta al traffico indiscriminato delle armi. Impegniamoci tutti perché tragedie così non possono più accadere”, il monito del Pontefice