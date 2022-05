Cina, manovre militari nei pressi di Taiwan: "Rispondiamo alle recenti attività di collusione con gli Usa"

globalist

25 Maggio 2022 - 12.20

La Cina si muove, manda segnali e avvertimenti, ed organizza pattuglie pronte “al combattimento” ed “esercitazioni di combattimento reali” nel mare e nello spazio aereo intorno a Taiwan in risposta alle “recenti attività di collusione tra Stati Uniti e Taiwan”. Il portavoce del Comando orientale dell’Esercito popolare di liberazione, Shi Yi, in una nota, critica le parole del presidente Joe Biden sull’intervento Usa a difesa dell’isola in caso di attacco cinese dicendo che “è ipocrita e futile che gli Usa dicano una cosa e ne facciano un’altra su Taiwan, e spesso incoraggino le forze dell’indipendenza di Taiwan”.



ll Comando orientale ha voluto inviare “un severo avvertimento sulle recenti attività collusive dei secessionisti di Taiwan e degli Stati Uniti”, ha aggiunto il portavoce, secondo cui i soldati “sono determinati e in grado di contrastare qualsiasi interferenza esterna e tentativi di forze separatiste dell’indipendenza di Taiwan”. L’obiettivo prioritario è “di salvaguardare con determinazione la sovranità e la sicurezza nazionale, nonché la pace e la stabilità regionali”, ha concluso Shi.