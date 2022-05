Ucraina, Scholz: "Anche i russi soffrono, Putin ponga termine alla guerra"

globalist

24 Maggio 2022 - 21.21

Preroll

Guerra in Ucraina, finirà? Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in un’intervista rilasciata alla Deutsche Welle durante il suo primo viaggio in Africa, ha sottolineato l’esigenza di lavorare per porre termine alla guerra, sottolineando come anche i russi stiano già “soffrendo” per la “guerra assai brutale” voluta dal presidente russo Vladimir Putin.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Secondo Scholz, Putin sarebbe stato mosso da un “approccio imperialistico”. Il capo del governo di Berlino ha rivelato di aver detto in colloqui diretti a Putin che la guerra “non ha mai un esito positivo”.

Middle placement Mobile

Ha inoltre segnalato come, a causa delle sanzioni, la Russia “tornerà indietro in termini di opportunità di sviluppo economico per decenni e sta soffrendo e soffrirà”. Per fermare questa cosa, “Putin deve fermare la guerra.

Dynamic 1

Per quanto riguarda invece il tema del petrolio russo, Scholz ha preso atto che la situazione “diventerà molto difficile in termini di prezzi dei carburanti” e “sarà necessario iniziare ad accrescere le forniture”, per questo si sta discutendo con i paesi che esplorano petrolio e gas per “cercare di convincerli ad aumentare le loro capacità, in modo che questo possa aiutare il mercato mondiale”.