Ucraina, la first lady Zelenska lancia un programma di supporto psicologico per la popolazione

24 Maggio 2022 - 10.03

Olena Zelenska, la first lady, moglie del presidente Volodymyr Zelensky, ha annunciato il lancio di un programma nazionale di supporto psicologico. “Nessun ucraino, che sia un adulto o un bambino, può essere sicuro di svegliarsi domani – ha detto la first lady ucraina in un video pubblicato sui social media -. Per tutte le cose che gli ucraini hanno vissuto nell’occupazione, al fronte, nei rifugi antiaerei, sotto i bombardamenti, all’estero, hanno bisogno di riabilitazione proprio come i feriti fisici”.

Il Governo ucraino svilupperà “rapidamente” il programma di supporto per la salute mentale in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).