Kuleba: "L'offensiva russa nel Donbass è la più grande dalla seconda guerra mondiale"

24 Maggio 2022 - 18.14

La guerra non si ferma, anzi ogni giorno è più cruenta: l’offensiva russa nella regione del Donbas in Ucraina è “la più grande offensiva sul suolo europeo dalla seconda guerra mondiale”, ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

Kuleba ha esortato gli alleati dell’Ucraina ad accelerare la fornitura di armi e munizioni al paese, in particolare i sistemi di lancio di razzi multipli (MLRS), l’artiglieria a lungo raggio e i veicoli corazzati per il trasporto di personale (APC).

“[L’offensiva] russa nel Donbas è una battaglia spietata”, ha detto Kuleba su Twitter, aggiungendo che è troppo presto per concludere che l’Ucraina ha già tutte le armi di cui ha bisogno.

In precedenza, il ministero della Difesa russo ha affermato di aver effettuato attacchi aerei su un deposito di armi nella regione orientale del Donbas, utilizzato per immagazzinare proiettili per gli obici M777 statunitensi, un tipo di arma di artiglieria che spara proiettili contro bersagli su traiettorie elevate.