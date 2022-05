Ucraina, la Russia sta studiando il piano italiano per la pace. Attesa una risposta

globalist

23 Maggio 2022 - 12.26

Il piano per la pace presentato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio all’Onu è arrivato a destinazione: il governo di Mosca sta infatti vagliando le proposte dell’Italia, per giungere a un cessate il fuoco in quattro tappe.

La Russia sta studiando la proposta dell’Italia per una composizione pacifica della crisi in Ucraina. Lo ha detto il viceministro degli Esteri, Andrey Rudenko. “L’abbiamo ricevuto da poco, lo stiamo valutando”, ha detto Rudenko, rispondendo a chi gli chiedeva se Mosca stesse valutando le proposte del governo italiano su un accordo e come rispondeva a questo piano. Rudenko ha aggiunto che Mosca formulerà la sua risposta quando avrà finito di analizzarlo.