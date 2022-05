Taiwan, Biden sfida Pechino: "Aiuti militari in caso di attacco dalla Cina"

globalist

23 Maggio 2022 - 11.13

Durante la sua visita in Giappone Joe Biden ha alzato il tiro sulla questione Cina-Taiwan, scatenando le proteste di Pechino. Il presidente americano ha infatti detto di essere pronto a ricorrere alla forza militare in caso di attacco cinese a Taiwan, aggiungendo però di non ritenere possibile un’invasione, anche se la Cina” sta flirtando con il pericolo” volando vicino all’isola.

Alla domanda della stampa, durante la sua visita in Giappone, se gli Stati Uniti siano disposti a un coinvolgimento militare per difendere Taiwan, il presidente americano ha risposto: “Sì”, sottolineando che “questo è l’impegno che abbiamo preso”.

Biden ha fatto queste dichiarazioni in conferenza stampa congiunta con il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, con il quale ha avuto un lungo colloquio a Tokyo.