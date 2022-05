Timmermans attacca gli 'amici di Putin' in Italia e la Lega si offende: "Allusioni al nostro leader inopportune"

globalist

22 Maggio 2022 - 21.51

Fanno gli offesi ma il politico olandese ha detto la verità e quello che è sotto gli occhi di tutti.

“Il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3, ha attaccato gli “amici di Putin”, anche “in Italia” facendo chiare allusioni sia al nostro partito che al nostro leader. Quanto di più fuori luogo e inopportuno, a fronte anche del momento storico che stiamo vivendo. Timmermans si preoccupi dei disoccupati d’ Europa senza speranza né futuro, invece di dire cose senza senso e prive di ogni fondamento. Risparmi il fiato per qualcosa di più costruttivo e utile alle comunità”.

Lo dichiara il deputato della Lega Lorenzo Fontana, responsabile del dipartimento Esteri del partito.

E Lorenzo Fontana trovi il fiato per dire a chiare lettere che Putin è un criminale e che si vergognano dell’accordo fatto dal suo partito con Russia Unita di Putin. Ossia dica quello che Salvini non ha detto. Fino d allora Timmermans ha tutto il diritto di pensare come la pensa.