Ucraina, la Russia vieta l'ingresso nel paese a Biden e altri 962 cittadini americani

21 Maggio 2022 - 14.30

Il ministero degli Esteri russo ha pubblicato una lista di nomi banditi dal Paese, 963 in tutto. La misura è stata presa in risposta alle sanzioni anti-russe degli Usa e al pacchetto di aiuti all’Ucraina da 40 miliardi di dollari. Tra queste persone non gradite al governo di Mosca c’è anche il presidente americano Joe Biden, attualmente impegnato in un viaggio diplomatico tra i paesi più importanti dell’Asia.

Oltre a Biden, c’è anche il segretario di Stato Antony Blinken e il capo della Cia William Burns. Il mese scorso Mosca aveva proibito l’ingresso sul proprio territorio a dieci funzionari del governo britannico, tra cui il premier Boris Johnson, il ministro degli Esteri Liz Truss e il ministro della Difesa Ben Wallace.